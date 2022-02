Adi Chica – Roșa, atacantul lui FC Buzau, are o poveste impresionanta! La 18 ani, pentru ca nu a mai primit nicio oferta de a continua fotbalul, a plecat in “Țara Lalelor” la cules de …crizanteme santini. Adi Chica – Roșa, golgheterul Ligii a II-a, cu 14 goluri in 32 de partide, are o poveste desprinsa din filme! Dupa ce a terminat liceul a luat o pauza forțata de la fotbal și a plecat la munca in strainatate ca sa poata sa se intrețina. “Am plecat in Olanda pentru un an și trei luni la cules de flori. Dupa ce am terminat junioratul, nu am mai avut nicio opțiune sa continui cu fotbalul.” – Adi…