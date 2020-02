Ce PEDEPSE riscă agresorii cadrelor didactice!

Agresorii cadrelor didactice risca pededepse mai mari cu o treime decat in mod normal, in cazul violenței fizice sau verbale, prevede noua lege. Daca in prezent cel care amenința un profesor poate primi pana la un an de inchisoare, in baza noii legi pedeapsa ajunge la un an și patru luni, potrivit unui proiect legislativ initiat de senatorul PSD Serban Nicolae, presedinte al Comisiei juridice. Acesta sustine ca in sistemul national de invațamant se constata o lipsa de protectie juridica a cadrelor didactice fata de hartuirea si agresiunile venite din partea elevilor, parintilor sau reprezentantilor… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

