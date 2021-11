Stiri pe aceeasi tema

- Lindsay Lohan s-a logodit! Celebra actrița a anunțat ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, afaceristul Bader Shammas. Starul de la Hollywood a publicat deja primele poze cu inelul superb pe care i l-a daruit viitorul soț.

- Celebra cantareața Camila Cabello a fost surprinsa de paparazzi la plaja, alaturi de iubitul ei Shawn Mendes. In noile fotografii facute de paparazzi in Miami, Camila nu pare deloc in forma, spre deosebire de iubitul ei.

- George Burcea este mandru nevoie mare, asta pentru ca de curand a fost selectat pentru a interpreta un rol intr-un film, acolo unde o va avea partenera de platou pe celebra actrița, Catherine Zeta-Jones. Partenerul de viața al Vivianei Sposub deja s-a intalnit cu vedeta internaționala și a facut primele…

- Lidia Buble iubește din nou! Celebra cantareața s-a aruncat in brațele unui actor cubanez faimos, cu care se afișeaza pe rețelele de socializare. Recent, blondina a facut un gest cu totul neașteptat, din prea multa dragoste pentru partenerul ei. Cum a aparut vedeta in mediul online? S-a vazut perfect!…

- Un brasovean vrea sa dea in judecata un spital privat dupa ce asistentele il pregateau pentru o operatie de apendicita, desi era acolo pentru a asista la nasterea celui de-al doilea copil. El e gata sa ceara daune morale de 20.000 de euro, scrie Biz Brasov. „La biroul de internari, sotia a completat…

- Andreea Marin a facut Covid-19. Anunțul a fost facut chiar de vedeta in timpul unei emisiuni TV. Celebra prezentatoare de televiziune a dezvaluit cum a luat virusul și cum se simte acum. Andreea Marin și iubitul ei, infectați cu Sars-Cov-2 Frumoasa Andreea Marin a trecut prin momente grele. Vedeta și-a…

- Paris Saint-Germain vrea sa straluceasca nu doar pe teren, ci și in afara lui. Clubul francez de fotbal a semnat un acord de parteneriat cu o celebra casa de moda, care va avea grija de garderoba jucatorilor in urmatorii doi ani.