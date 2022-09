Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean”, va invita in perioada 30 septembrie – 2 octombrie, in Piața Cetații Deva, la Zilele Recoltei 2022. O mulțime de comercianți și producatori tradiționali vor fi gata sa va incante cu legume și fructe de sezon, conserve și dulcețuri,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca nu mai vrea sa apara la televiziunile din Romania. CTP spune ca nu poate tolera sa faca emisiuni cu persoane care vorbesc prostii. CTP a fost recent concediat de la Digi 24, acolo unde realiza o emisiune alaturi de Cosmin Prelipceanu. Fii la curent…

- Continuam serialul dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), prima publicație care a aparut intr-o stațiune din Romania. In fapt, un jurnal istoric al stațiunii Slanic-Moldova, prezentat online in premiera, care acopera…

- VEȘTI BUNE… Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a vorbit despre valul 6 al pandemiei. Acesta a precizat ca in Romania nu se ia in calcul introducerea de restricții sau in niciun caz situații de genul lockdown. Lupta cu virusul ține de-acum, ca și in cazul caniculei, de exemplu, de…

- Elena Merișoreanu nu are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai distinse și apreciate cantarețe de muzica populara din Romania. Solista a fost mereu discreta in ceea ce privește viața ei personala, iar puțini sunt cei care știu cine este fostul ei ginere. Cu cine s-a casatorit, in trecut,…

- Cynthia Vescan a reprezentat Franța la Jocurile Olimpice și a caștigat medalii pentru aceasta țara la concursurile de lupte libere. Reprezentanta unei discipline feroce, femeia de 30 de ani vorbește, de Ziua Franței, despre micile ei placeri in ceea ce privește țara parinților sai, originari din Oradea,…

- „If You Were Alone” e noua melodie lansata de WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022. El canta alaturi de Andromache Ela, cantareața din Cipru care a facut furori la același concurs internațional de muzica. Videoclipul piesei este filmat in Santorini de catre Paul Moldovan si a fost editat chiar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni ca varful valului de infectari cu noul virus in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21 august, la doua saptamani fata de perioada estimata pentru restul Uniunii Europene.