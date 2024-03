In ultimii ani, Tunisia a devenit o destinație de vacanța preferata de romani. Aceasta țara, denumita oficial Republica Tunisiana și situata in nordul Africii, este incarcata de istorie. Tunisia este un stat musulman, așa ca daca veți ajunge acolo, trebuie sa țineți cont de anumite lucruri. Ce nu ai voie sa faci in Tunisia? In […] The post Ce nu ai voie sa faci in Tunisia. Tot ce trebuie sa stii inainte de a vizita aceasta tara appeared first on Playtech Știri .