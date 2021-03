Ce noi restricții ar putea intra în vigoare în București Rata de infectare a ajuns la 6,22 la mia de locuitori in București, iar in mod normal s-ar impune carantinarea orașului. Autoritațile incearca insa sa limiteze raspandirea noului coronavirus cu o serie de noi restricții. Numarul cazurilor de COVID-19 a fost in continua creștere in București, astfel ca rata de incindența a ajuns la 6,22 la mia de locuitori. Autoritațile incearca sa evite carantinarea Capitalei prin inasprirea masurilor de protecție. „Bucurestiul, daca este sa judecam, are cam 25% din economia nationala, mare parte din populatie, este o aglomerare urbana destul de mare, trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

