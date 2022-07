Ce modernizează Nicușor Dan? Primarul Nicușor Dan a anunțat ca Primaria a alocat fonduri pentru modernizarea sistemului de alarmare a populației in cazul situațiilor de urgența. Anunțul a fost facut miercuri, pe Facebook. „Am alocat fondurile necesare – 2,7 milioane de lei plus TVA – pentru a reabilita și moderniza sistemul de inștiințare/alarmare a populației Bucureștiului in caz de situații de urgența”, scrie in mesajul primarului Capitalei. Potrivit primarului, sistemul este compus din 300 de sirene și șase centrale de alarmare amplasate in toate sectoarele. Componentele n-au mai avut parte de investiții semnificative… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

