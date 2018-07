Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiriches (28 de ani) este aproape de o revenire in Premier League, dupa esecul din perioada Tottenham si a devenit foarte atractiv pentru Newcastle si Cardiff City, echipe care vor pregati asaltul in perioada imediat urmatoare.

- Antonio Conte a avut joi o intalnire cu membrii conducerii clubului care l-au anuntat ca renunta la serviciile sale. Conform informatiilor, banca tehnica va fi preluata de Maurizio Sarri, fostul antrenor al lui Vlad Chiriches, la Napoli. Sarri, care are 59 de ani, a venit in 2015 la Napoli,…

- Vlad Chiriches nu trece prin cea mai buna perioada la Napoli. Fundasul nationalei Romaniei a fost mai mult rezerva in sezonul trecut, iar acum are si mai mult de tras. Revenit dupa imprumutul la Spartak Moscova, Nikola Maksimovic intra si el in lupta pentru obtinerea unui loc in...

- Alex Baluta (24 de ani) este, cu siguranta, cel mai curtat fotbalist din echipa Craiovei. Dupa un sezon excelent in Banie, decarul oltenilor poate da lovitura carierei si sa plece la o echipa din strainatate, pe bani multi, informeaza mediafax. Mihai Rotaru, patronul alb-albastrilor, are pe…

- Costel Pantilimon, goalkeeper-ul imprumutat de Watford la Nottingham Forest, in Championship, ar putea bifa o noua experiența in Anglia. The Sun scrie azi ca Aston Villa, formația care a ratat in-extremis promovarea in Premier League, fiind invinsa la baraj de Fulham, ar fi interesata de goalkeeper-ul…

- Momentul in care un camion este lovit in plin de un tren in apropiere de Torino in nordul Italiei a fost surprins de un șofer care se afla intr-o mașina din spatele convoiului. Prezentate de presa din peninsula, imaginile sunt șocante și surprind exact momentul in care trenul intra cu viteza in camionul…

- E gata Premier League. Tottenham și Liverpool și-au asigurat locurile 3 și 4, singurele poziții din clasament pentru care lupta inca mai era disputata. Chelsea a pierdut la Newcastle, 0-3, și a incheiat sezonul pe locul 5, calificandu-se in Europa League. ...