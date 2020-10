Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 sept – Sputnik. „Investițiile corecte” pot contribui la dezvoltarea unei economii competitive, la apariția unor noi locuri de munca bine platite. Din acest considerent, Guvernul trebuie sa stabileasca clar catre ce sectoare sa direcționeze cele mai mari investiții, a comentat expertul…

- AJOFM Dambovita inregistreaza in baza de date 309 locuri de … Post-ul Peste 300 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui job apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ***Angajez muncitor necalificat pentru atelier de vulcanizare. Relatii la numerele de telefon 0741 188593, 0748 139344, 0744 337437. *** ECOPROIECT SRL ANGAJEAZA INGINER CONSTRUCTOR. Informatii la telefon 0740 133794. ** SC Altana Son SRL ANGAJEAZA MONTATOR MOBILA SAU MANIPULANT MARFA. Relatii la telefon…

- *** ECOPROIECT SRL ANGAJEAZA INGINER CONSTRUCTOR. Informatii la telefon 0740 133794. ** SC Altana Son SRL ANGAJEAZA MONTATOR MOBILA SAU MANIPULANT MARFA. Relatii la telefon 0746 078782 sau la sediul firmei – str. Andrei Saguna nr.23 (deasupra parcului). *** SC RODOS MET SRL angajeaza in conditii avantajoase…

- AJOFM Dambovita inregistreaza in baza de date 287 de locuri … Post-ul 287 de locuri de munca disponibile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In aceasta perioada, in tot județul Alba sunt vacante doar trei locuri de munca la instituții publice. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judetul…

- Prezentare generala FAN Courier Cluj angajeaza sofer categoria B de preferat din Turda, pentru microbus transport persoane 7+1, naveta zilnica inclusiv program de noapte. Relatii la telefon 0740673527 doar dupa ora 16:00. APLICA

- Uniunea IG Metall, cel mai mare sindicat german, considera ca o saptamana de lucru mai scurta ar putea ajuta la prevenirea concedierilor in masa. Sindicaliștii au facut aceasta propunere inainte de urmatoarea runda de negocieri colective care va incepe...