Ce își dorea Rusia să facă din Ucraina. Părerea politologului Cristian Pîrvulescu Politologul Cristian Pirvulescu este de parere ca Rusia se afla in unul dintre cele mai negre scenarii privind razboiul din Ucraina. Cristian Pirvulescu considera ca Rusia este din ce in ce mai izolata in condițiile sancțiunilor in creștere. Chiar și China, stat prieten cu Rusia, a decis sa nu mai colaboreze cu Rusia in domeniul electronic pentru a nu fi sancționata de SUA. In plus, Vladimir Putin nu putea trece la o mobilizare generala pentru razboi, deoarece susținatorii sai au obosit, a mai spus Cristian Pirvulescu la Europa FM. „Ceea ce iși dorea Rusia era sa creeze un stat-tampon. Acest stat-tampon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

