Ce înseamnă podcast și care sunt cele mai cunoscute din România Mai nou, podcast este un cuvant care a inceput sa prinda contur și in Romania, mai ales in situația actuala a pandemiei de coronavirus, cand oamenii au mult mai mult timp liber sau incep sa se reorienteze din cauza problemelor financiare. Oamenii asculta podcast-rui atunci cand gatesc, cand fac sport sau inainte de culcare, devenind un adevarat mod de viața, Iata ce inseamna, de fapt, podcast și care sunt cele mai cunoscute din Romania! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea este considerat ”taticul trapanelelor”, el fiind cel care se afla in spatele acestui fenomen care face furori in Romania. Dar ce inseamna, de fapt, trapanele și care cunt cei mai cunoscuți artiști romani care canta acest gen? Dezvaluiri neștiute despre genul muzical care aduce sume colosale…

- Un incendiu violent a izbucnit azi-noapte la cunoscutul fast-food Dristor Kebap din Capitala. Locatarii din blocurile vecine au fost treziti de flacarile inalte care au cuprins localul din zona Tineretului. Alarma s-a dat in jurul orei 1. La scurt timp dupa aceea, intreaga zona a fost impanzita de echipaje…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arata indignat de situația de la Spitalul Foișor din București. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit rapusa de COVID „N-am ințeles de ce nu au ajuns salvari. Știu ca sunt 1000 de apeluri la salvare in…

- „Creșterea economica prognozata de FMI este doar pe hartie și pentru camarila de dreapta! Pentru romani este doar saracie!!! Prețurile la alimente și utilitați au explodat, euro a ajuns la 5 lei, iar puterea de cumparare a scazut dramatic.Este o creștere economica pe hartie - nu in portofelele oamenilor!…

- „Cresterea economica prognozata de FMI este doar pe hartie si pentru camarila de dreapta! Pentru romani este doar saracie!!! Preturile la alimente si utilitati au explodat, euro a ajuns la 5 lei, iar puterea de cumparare a scazut dramatic. Este o crestere economica pe hartie – nu in portofelele oamenilor!…

- Despre protestul de duminica al anti-vacciniștilor, Mitrea a precizat ca legea pe care manifestanții o reclama nu exista. ”Oamenii protesteaza impotriva unei chestii care nu exista - vaccinarea obligatorie. Asta e o chestie pe care am vazut-o des in politica. Se creeaza impresia ca aceasta chestiune…

- "Ministerul Sanatatii are 11,43 de miliarde de lei buget, mai mare decat anul trecut, un an special, cu cea mai mare criza de sanatate in ultima suta de ani, am alocat mai multe resurse intr-un an in care nu o sa avem aceeasi situatie. In plus, suntem cu aproape doua miliarde mai mult decat in 2019…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, despre posibilitatea de finantare a unor domenii din Educatie cu fonduri europene si a spus ca au fost evidentiate segmente importante pentru care pot fi folositi bani de la Uniunea Europeana, precizeaza agerpres . “Am reusit sa cristalizam cateva domenii unde…