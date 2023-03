Poate ai observat ca pe coperta carților romantice din colecția „Dream Books” se gasesc cateva simboluri sub forma de inima. Te-ai gandit vreodata ca ar putea fi… un cod care-ți dezvaluie informații despre conținutul carților? In cele ce urmeaza, vei afla ce simbolizeaza acestea . Carțile romantice sunt ca un bilet de calatorie dincolo de cotidian, care te vor ține captiv in paginile unei proze multifațetate: romantic, hot, romantic suspense și historical romance sunt formule de succes al caror public crește și se diversifica in fiecare an. Zeci de mii de titluri multipremiate, traduse, ecranizate…