Gigantul rus Gazprom a suspendat miercuri toate livrarile de gaze catre Bulgaria si Polonia, sporind amenintarea unei penurii in Europa Centrala si de Est, dar si pe intreg continentul european. AFP prezinta situatia pietei gazelor in contextul invaziei rusesti in Ucraina. De ce a taiat Moscova livrarile de gaze catre tarile europene? Dupa introducerea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, Kremlinul a avertizat tarile UE ca le va fi intrerupta aprovizionarea cu gaz daca nu platesc in ruble. Moscova a declarat ca pretul gazelor va ramane in moneda contractelor actuale, de…