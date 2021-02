Adela Popescu a venit cu marturii neștiute din relația superba pe care o are alaturi de Radu Valcan. Cum a ajutat-o celebrul prezentator al emsiunii „Insula iubirii” sa aiba succes? Cum a ajutat-o Radu Valcan pe Adela Popescu in drumul spre succes? Adela Popescu și Radu Valcan sunt unul din cele mai longevive cupluri de […] The post Ce i-a facut Radu Valcan soției sale pentru a avea succes. Adela Popescu a spus tot appeared first on IMPACT .