Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Catalin Scarlatescu s-a descurcat foarte bine la ghicitoare, el a primit șansa de-a impune cu ce culori a gatit fiecare echipa. Chiar in timpul probei de gatit, Florin Dumitrescu a observat ceva neașteptat la Brigitta și la Oxy (Roxana Crudu).

- Ediția din aceasta seara se termina diferit, la Chefi la cuțite. Daca la sfarșitul fiecare ediții, jurații și concurenții se pregateau sa ii ia ramas bun de la cate un concurent, de aceasta data lucrurile s-au schimbat. Brigitta a fost salvata de la eliminare, dupa ce unul dintre jurați și-a folosit…

- Cele doua echipe care au intrat la duel in urma battle-ului 9 de la Chefi la cuțite, seoznul 10, au fost cea a lui Florin Dumitrescu și cea a lui Catalin Scarlatescu. Inainte ca proba sa inceapa, Gina Pistol a venit cu un bol cu bilețele, iar fiecare concurent a extras un numar.

- Catalin Scarlatescu, juratul de la „Chefi la cuțite”, a facut decarații neașteptate in cadrul podcast-ului realizat de Speak. Celebrul chef a dat detalii despre ce se intampla in culisele emisiunii de la Antena 1. In timpul discuției, Speak și-a amintit ca, in afara emisiei, a baut cele mai bune vinuri…

- Rezultatul battle-ului șapte din ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 1 noiembrie 2022, l-a facut pe chef Catalin Scarlatescu sa rabufneasca. Juratul a pus-o la zid pe Brigitta Gheorghe cu mai multe replici taioase. Hai sa vezi care este motivul pentru care Madalina Cafadaru a izbucnit in…

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost puși din nou la incercare la jocul de amuleta cu numarul 11. De data aceasta, Gina Pistol le-a dezvaluit bonusul amuletei și numele juratului pentru care vor gati.

- In ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite am putut s-o vedem pe Brighitta Gheorghe, concurenta care a reușit sa ii surprinda din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au facut fața cu brio provocarii jocului de amuleta, insa verdictul final in ceea ce privește caștigatorul a fost dat de chef Iosif Ștefanescu. Hai sa vezi de cine a fost caștigat primul joc de amuleta din sezonul 10 Chefi la cuțite,…