- Meteorologii avertizeaza ca un val de aer polar va cuprinde Europa si au emis mai multe alerte meteo cod galben si cod portocaliu de vant pe continent. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci brusc, iar in unele zone va fi vant puternic, cantitati mari de apa si chiar ninsori. Spre exemplu, in Germania…

- „Serviciile comerciale #Starlink sunt acum live si disponibile in #Romania incepand din 7 aprilie. Utilizatorii din Romania se pot astepta sa vada viteze de date intre 100 Mbps si 200 Mbps cu latenta de 20ms in majoritatea locatiilor. Starlink ofera, de asemenea, o acoperire critica pentru Ucraina",…

- (P) In funcție de sezon, tot mai multe fructe exotice sunt disponibile și in hipermarketurile din Romania. De la fructe pe care romanii le cunoșteau doar prin prisma aromelor din sucuri și pana la fructe cu totul noi, sunt importate in cantitate tot mai mare astfel de produse ce au ca origine cel mai…

- Postul Pastelui este unul de lunga durata si cei care il tin trebuie sa tina cont de multe restrictii culinare. Postul Pastelui are douar doua dezlegari la peste, asadar iata cateva retete pe care ar trebui sa le incercati in aceste zile. Aportul de substante nutritive pe care il aduce carnea de peste…

- Mielul de Paști se scumpește: Preț miei in viu 2022. Cu cat spun crescatorii de oi ca se va vinde kilogramul de carne la Sarbatori Crescatorii de oi din zona Sibiului estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa chiar și dublu fața de prețul obținut in prezent și cu 30% mai mult comparativ cu…

- Prețul carburantilor comercializati in reteaua MOL Romania era mai mic, vineri dimineata, cu aproape un leu la benzinariile din Capitala, toate preturile fiind sub 9 lei pe litru, potrivit datelor din Monitorul Preturilor la Carburanti Astfel, cel mai scump sortiment, motorina premium costa joi in benzinaria…

- S-au scumpit si produsele lactate. La Piata Centrala din Chisinau sunt preturi mai mari atat la produsele locale, cat si la cele de import. Comerciantii spun ca doar produsele de casa au ramas la acelasi pret, dar nu se stie pentru cat timp. Cel mai mult s-a scumpit untul.

- Zi libera platita pentru parinți, atunci cand iși duc copiii la vaccinare. Ce prevede legea Parinții care-și duc copiii la vaccinare pot beneficia de o zi libera platita de la serviciu. Acest drept este inclus intr-o lege adoptata anul trecut. In Romania, campania de vaccinare a copiilor cu varste intre…