Ce face Adelina Pestrițu după ce scăpat de coronavirus Fosta vedeta de televiziune a șocat pe toata lumea dupa ce a avut coronavirus și a anunțat pe rețelele de socializare. Insa acum Adelina Pestrițu a revenit mai fresh și mai proaspata ca niciodata și a anunțat ca are un spot publicitar ce se difuzeaza deja și a scris mai...

- Conform primelor informatii cea care a contactat virusul a fost Irina Pantescu, in varsta de 87 de ani, ulterior fiind infectata si actuala stareta a manastirii Voronet. Citeste si: Dispare albastrul de Voronet de pe peretii manastirii sucevene. Cum arata, in prezent, lacasul de cult. Imagini…

- Adelina Pestrițu a anunțat ca are coronavirus, intr-o video realizat pe Instagram, in care a izbucnit in lacrimi. Ea spune ca nu mai are gust și miros, dar ca se simte bine și așteapta sa fie internata.

- Copiii infectati cu COVID-19 pot transmite virusul timp de mai multe saptamani, chiar daca sunt asimptomatici sau au scapat de simptome, potrivit unui studiu realizat in Coreea de Sud și publicat in jurnalul medical JAMA, potrivit agenției de presa Xinhua, scrie realitatea.net.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dar aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta, informeaza Agerpres."Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va…

- Un tulcean foarte glumeț a ales sa scape de coronavirus intr-un fel cu totul inedit, Astfel, acesta și-a scos televizorul in strada și a lipit pe el o coala tip A4, pe care a notat: ”Așa am scapat de coronavirus!! Și de Pro TV.” Cum a scapat un barbat din Tulcea de covid-19, definitiv Metoda […] The…

- Fosta glorie a FC Barcelona Xavi Hernandez a anuntat, miercuri, pe retelele de socializare, ca s-a vindecat de coronavirus si si-a reluat activitatea de antrenor al echipei Al-Sadd din Qatar."Va multumesc foarte mult pentru toata grija si mesajele pe care le-am primit în aceste zile.…

- Numarul cazurilor noi de infectari cu noul coronavirus se menține constant in Romania, la peste 300 de imbolnaviri pe zi. Distribuția cazurilor difera de la un județ la altul. Totuși, in ... The post Un județ din vestul țarii pare ca a scapat de coronavirus. Zero infectari in ultimele 7 zile appeared…

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan de mai mulți ani. Fosta prezentatoare de televiziune locuiește in India de 5 ani și se bucura de o cariera de succes. Iulia Vantur a evitat mereu sa dea detalii despre viața personala, preferand discreția, insa acum a recunoscut…