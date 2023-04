Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea Mare: Tradiții, obiceiuri și ce semnifica trecerea pe sub masa a credincioșilor, in biserica In Vinerea Mare, una dintre tradițiile religioase este trecerea pe sub masa pe care se afla Sfantul Epitaf, in biserica, relateaza alba24.ro. Sfantul Epitaf este un obiect bisericesc confectionat din…

- Mister Dinu, la Urgența. Fostul antrenor dinamovist Cornel Dinu trece prin clipe grele. Legenda clubului din Ștefan cel Mare și iși va petrece Paștele in spital, anunța RomaniaTV. Cornel Dinu a acuzat un puternic deranjament stomacal, complicat a doua zi de o hemoragie care a necesitat chemarea de urgența…

- Mulți credincioși vor petrece Paștele la biserica. Insa, incendiile nu ocoloesc biserica. Cum riscul de incendii este mai ridicat in preajma acestei sarbatori, inspectorii de prevenire au efectuat 940 de controale la lacasuri de cult. ”Pe timpul actiunilor derulate la nivel national, au fost identificate…

- In satele din Transilvania a existat și exista o concurența intre localnici in a oferi „Paștele”, respectiv painea și vinul, la biserica. La Vinerea, in Alba, disputele dintre sateni au fost rezolvate de un preot in urma cu 75 de ani.

- Pentru ca Slujba de Inviere este la doar cateva zile distanța, reprezentanții ISU Cluj au desfașurat in aceste zile controale și acțiuni de informare preventiva la obiectivele religioase din județ. „Se apropie Noaptea de Inviere, cand numeroși credincioși vor sosi la biserica pentru a lua Lumina Sfanta.…

- Doua biserici din localitatea Sibot au fost pradate de hoti in noaptea de sambata spre duminica. Indivizii au patrus in lacasul de cult si au furat mai multi bani. Polițiștii au stabilit ca, in noaptea de sambata spre duminica, persoane necunoscute ar fi patruns in interiorul celor doua biserici, de…

- Cele doua lacașe de cult au fost sparte in noaptea de sambata spre duminica de persoane necunoscute care au furat sume de bani, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres.„La data de 19 februarie, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au fost sesizati…

- FOTO| Spargere la o biserica din Alba, in Sambata Morților: Hoții au luat banii din cutia milei FOTO| Spargere la o biserica din Alba, in Sambata Morților: Hoții au luat banii din cutia milei In noaptea de sambata spre duminica, hoții au dat lovitura la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din parohia…