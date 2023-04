Ce e bine să faci cu lumânarea din noaptea de Înviere. Are puteri miraculoase Despre lumanarea din noaptea de Inviere se spune ca are puteri miraculoase. Este bine sa nu stingeți sau aruncați lumanarea pe care o aduceți acasa dupa slujba de Inviere. Iata ce este bine sa faceți cu ea! Lumanarea din Noaptea de Inviere reprezinta simbolul renașterii, al biruintei vietii asupra mortii și legatura noastra directa cu Mantuitorul Iisus Hristos. Este nu doar un simbol al credinței și protecției lui Dumnezeu pentru toata creația Lui, ci și un obiect cu puteri miraculoase, care se poate aprinde la nevoie. Preoții spun ca Lumanarea din Noaptea de Inviere trebuie sa fie arsa cate un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

