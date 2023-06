Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose e in culmea fericirii de cand a devenit mamica! Artista le-a facut o surpriza fanilor si a postat cateva imagini emotionante pe contul de Instagram. Intr-una din fotografii, mamica il tine la piept pe Sasha Ioan, iar in alta fotografie apare Anghel Damian cu bebelusul in brate. Imaginile…

- Theo Rose și regizorul Anghel Damian au devenit pentru prima oara parinți. Artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vedeta a postat imagini cu micuțul ei și a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram.„Mulțumesc tuturor pentru ganduri și mesaje! Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a…

- Frumoasa Theo Rose a nascut! Soția lui Anghel Damian a dat naștere miercuri, 14 iunie 2023, unui baiat sanatos tun. „E aici, il țin in brațe. E superb! Mulțumesc tuturor pentru grija! Ma refac puțin și va povestesc. Doamne ajuta!”, a fost mesajul postat de Theo Rose pe Instagram, la puțin timp dupa…

- Lidia Buble a implinit 30 de ani pe 9 iunie, insa a avut parte de o zi de naștere cu peripeții. Cantareața se afla in vacanța și a ramas fara geanta.Lidia Buble a ales sa iși sarbatoreasca in acest an ziua de naștere in vacanța. Vedeta a avut parte de multe peripeții in aceasta zi, care ar fi trebuit…

- Theo Rose naste natural. Cum arata in luna a opta de sarcina! Theo Rose este insarcinata in opt luni, iar la finalul acestei luni ar trebui sa devina pentru prima oara mama. Atat artista, cat și viitorul tatic, Anghel Damian, așteapta cu nerabdarea venirea pe lume a micuțului Sasha. Deși mai are puțin…

- Theo Rose este insarcinata in 7 luni, iar aceasta perioada este din ce in ce mai grea pentru artista, avand tot felul de reacții intalnite des și in cazul altor gravide. Vedeta s-a mai ingrașat și spune ca este o perioada complicata pentru ea.Theo Rose este pregatita pentru a-și cunoaște bebelușul,…

- Alex Leonte, fostul iubit al lui Theo Rose, a facut primele dezvaluiri despre noua relație. Nepotul lui Nea Marin se iubește de 7 luni cu o celebra creatoare de conținut. Desparțirea dintre Theo Rose și Alex Leonte a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales ca fiecare și-a refacut destul de rapid…

- Theo Rose, in varsta de 25 de ani, se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina, iar in curand, artista și iubitul ei, Anghel Damian, iși vor ține in brațe bebelușul. Vedeta a dezvaluit cum se simte in aceasta perioada.Theo Rose se afla in cel de-al treilea trimestru de sarcina și, marturisește…