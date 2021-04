Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 19 aprilie, zi de mare, mare sarbatoare in familia Te cunosc de undeva. Cristina Vasiu a implinit astazi frumoasa varsta de 29 de ani și radiaza de bucurie. Mesajul postat de concurenta show-ului de pe Antena 1 pe rețelele de socializare. Detalii neștiute din viața frumoasei cantarețe.

- Mirela Vaida a facut in aceasta seara de sambata spectacol total pe ritmuri de muzica latino, in rolul colegului ei, Pepe. Concurenta de la Te cunosc de undeva a uimit pe toata lumea inca de la intrarea in scena, iar cantarețul a savurat fiecare moment de pe canapea.

- Cristina Vasiu a emoționant atat juriul „Te cunosc de undeva”, cat și telespectatorii, care au avut placerea de a o revedea pe Lara Fabian interpretand faimoasa piesa „Caruso”, melodie ce a facut inconjurului intregii lumi. Iata ce cuvinte de lauda a primit artista din partea juraților.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Ana Baniciu, fiica lui Mircea Baniciu și una dintre cele mai admirate vedete de la noi, a trecut prin momente delicate, in urma cu ceva timp. Chiar daca nu i-a fost ușor, concurenta de la Te cunosc de undeva a dat carțile pe fața. Care a fost cea mai grea perioada din viața ei, dar și cum a reușit sa…

- Este mereu cu zambetul larg pe buze și radiaza de-a dreptul, insa v-ați intrebat vreodata cu ce probleme s-a confruntat Raluka in copilarie? Concurenta de la Te cunosc de undeva a vorbit deschis despre greutațile prin care a trecut.

- Pe Raluka o cunoaște și o indragește o țara intreaga, insa te-ai intrebat vreodata cine este și cum arata sora concurentei de la Te cunosc de undeva? Raluka și Catalina seamana ca doua picaturi de apa!

- Astazi este un eveniment foarte important pentru Brigitte Pastrama, vedeta la Antena Stars! Aceasta iși sarbatorește ziua de naștere și inca de la miezul nopții soțul ei și intreaga familie i-au pregatit o surpriza de proporții. Cum a reacționat aceasta!