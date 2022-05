Ce articole de mobilier ar trebui să includă un hol bine echipat In urmatorul articol vrem sa iți oferim cateva sfaturi și idei pentru a amenaja un hol bine echipat. Nu trebuie sa minimizam niciodata importanța acestui spațiu, deoarece modul in care l-am decorat va influența percepția asupra restului casei noastre. Din acest motiv, holul sau lobby-ul este scrisoarea noastra de prezentare catre oaspeți, deoarece este primul lucru pe care aceștia il vad la intrarea in casa noastra. Evident ca trebuie sa ținem cont de spațiul disponibil atunci cand amenajam holul. Pe baza acestuia putem amplasa și combina mobila hol și obiectele intr-un fel sau altul. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

