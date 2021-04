Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Baia Mare. Doua mașini facute praf. Trei persoane ranite in urma impactului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Aseara, la ora 19.27, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au fost…

- TRADITII DE FLORII . Vezi ce trebuie sa faci in aceasta zi mare ca sa-ti mearga bine tot anul ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Crestinii ortodocsi praznuiesc, duminica, Floriile, cea mai importanta…

- Accident spectaculos in Maramures. Un barbat de 49 ani a facut prapad pe șosea ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Ieri, la ora 17.54, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre faptul ca…

- Daca refuzi noul buletin cu cip, urmeaza ceva neplacut. Legea e clara ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat recent ca Guvernul Romaniei a adoptat hotararea…

- Noua moda printre șoferii din Borșa: beția la volan și fara permis pe șoselele din oraș Ieri, 11 martie, polițiștii maramureșeni au identificat in trafic trei barbați care au comis infracțiuni la regimul rutier. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele…

- De ultima ora . Se inchid școlile in Maramureș!104 unitați de invațamant din județ in scenariul roșu ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința…

- Lista simptomelor COVID se marește continuu cu noi semne ale infecției. Unul dintre acestea, remarcat intr-un studiu al bitranicilor, a atras atenția specialiștilor. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021…