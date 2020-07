Ce am văzut în 11 zile de pandemie petrecute prin hotelurile și restaurantele de pe Valea Prahovei Coada e de vreo 5 persoane. E unul dintre puținele hypermarketuri din Bușteni. O localnica, fara niciun fel de masca se infiltreaza la coada și încearca sa intre în fața. Oamenii protesteaza, femeia se preface ca nu aude, lumea cere intervenția agentului de paza, agentul se duce glonț la femeie, o privește dur și, mișcând în aer aratatorul ridicat, îi spune femeii:&"Sa nu se mai întâmple, doamna!&". Speriata de duritatea apostrofarii, femeia nu renunța la locul cucerit la coada, platește, bombane și pleaca. Agentul de paza ramâne sa împace… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

