Ce am învățat din lecțiile pandemiei Ne-a fost greu! Restricțiile au fost insuportabile, ne-au dat peste cap toate planurile și ne-au rapit momente frumoase. Dar nu au reprezentat mai nimic daca ne gandim la suferința multora dintre noi, care, din cauza virusului, și-au pierdut oameni dragi, scrie Cristi Pascu pe Banii.net. Trebuie sa fim conștienți ca pandemia inca nu a trecut. Totuși, acesta este un moment bun pentru a ne gandi ce am reușit sa invațam din aceasta perioada trista. Pentru ca, oricat de cinic ar suna, criza sanitara ne-a oferit cateva lecții care s-ar putea sa ne prinda bine in viitor. In primul rand, este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

