Stiri pe aceeasi tema

- Maria Chițu, una dintre concurentele de la „Survivor Romania” a facut declarații neașteptate despre foștii ei colegi din Republica Dominicana, dupa incheierea show-ului. Cu privire la Zanni, marele caștigator al trofeului Survivor , Maria a ținut sa fie scurta in declarații și s-a adresat doar celor…

- Roxana Ghița a acceptat o provocare inedita a echipei Kanal D. Fanii au aplaudat-o pentru sinceritate și asumare și au fost de acord in totalitate cu ea in dreptul parerii fostei Razboinice despre Elena Marin. Ce a spus focoasa roșcata? Survivor Romania 2021: ce a spus Roxana Ghița despre Elena Marin?…

- Pe 17 iunie, Culița Sterp și iubita sa, Daniela Iliescu, au devenit parinți pentru prima oara. Daniela a nascut un baiețel perfect sanatos, de patru kilograme și 55 de cm. „Ii mulțumesc lui Dumnezeu in fiecare secunda pentru ca am reușit sa cunosc acest sentiment. 17.06.2021 a fost cea mai fericita…

- Adelina Damian a fost eliminata de la „Survivor Romania” in ediția din 6 iunie. Concurenta din echipa Razboinicilor a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoita sa paraseasca competiția. In cursa pentru votul publicului in aceasta saptamana la „Survivor Romania” au intrat…

- Ediția „ Survivor Romania ” de sambata seara, 5 iunie, aduce din nou tensiuni in echipa Razboinicilor, dupa ce fetele și-au acuzat colegii de lașitate, in ediția de vineri seara. Adelina de la Razboinici este in continuare suparata, in urma afirmațiilor facute de colegii ei, cat și de Zanni. Razboinica…

- Culița Sterp a fost unul dintre cei mai buni cpncurenți de la „Survivor Romania”. Dupa 5 luni petrecute in jungla, artistul a fost descalificat, refuzand sa mai intre pe traseu. Acesta și-a justificat gestul și a recunoscut ca nu se mai poate concentra la joc, pentru ca se gandește la iubita lui, Daniela,…

- Mama lui Culița Sterp a ramas fara cuvinte atunci cand l-a vazut. Fostul concurent Survivor Romania a ajuns acasa, in sanul familiei. Ce a spus aceasta cand l-a revazut dupa aproape 6 luni de cand a parasit țara? Mama lui Culița Sterp, șocata la revederea cu manelistul. Ce i-a spus acestuia? Culița…

- Plecarea lui Sindy de la Survivor Romania a lasat un gol in sufletele Razboinicilor. Coechipierii atletei din echipa albastra au ramas cu un gust amar dupa ce Sindy a intrunit cele mai puține voturi la Consiliul de eliminare de duminica, 2 mai, in urma caruia Razboinica a parasit competiția din Republica…