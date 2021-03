Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man se pare ca devine ușor, ușor un jucator de baza la Parma, iar ultimele sale evoluții nu au trecut neobservate de catre jurnaliștii italieni. Internaționalul roman in varsta de 22 de ani a fost unul dintre cei mai activi fotbaliști ai formației de pe Ennio Tardini și a fost chiar aproape de…

- Serie A revine cu un nou eșec pentru Parma. Pe teren propriu Parma a primit vizita celor de la Inter Milano. Meciul a fost unul spectaculos, csrie presa din peninsula. Din pacate Parma a pierdut cu Dennis Man pe teren cele trei puncte propuse, dupa victoria cu 2 – 1 a milanezilor. Dennis Man fața […]…

- Tot scandalul iscat in jurul transferului fostului jucator FCSB, Dennis Man, se pare ca i-a prins bine acestuia. Odata ajuns in Italia, la Parma, Dennis Man nu a avut șansa sa joace imediat. Și-a facut debutul impotriva celor de la Napoli, dar echipa sa a pierdut meciul Acum, in schimb, are marea șansa…

- ​Valentin Mihaila a fost titular la Parma, formație pentru care a obținut o lovitura de la 11 metri. Deși a condus cu 2-0, echipa gazda a bifat doar o remiza, scor 2-2, contra celor de la Udinese. Duelul a facut parte din runda cu numarul XXIII din Serie A. Parma a condus cu 2-0, dupa golurile…

- Impresarul Florin Manea, fost director sportiv la Rapid, a declarat ca Anamaria Prodan a fost „jecmanita” in transferul lui Dennis Man la Parma. CONTEXT: Gigi Becali a sarit-o din schema pe Anamaria Prodan, in cazul transferului lui Dennis Man la Parma. De negocieri s-ar fi ocupat Giovanni Becali, varul…

- FCSB s-a impus in fața ultimei clasate din Liga 1, Poli Iași, scor 3-1. Cronica meciului FCSB - Poli Iași 3-1 AICI Meciul a marcat revenirea in acțiune a lui Olimpiu Moruțan, absent in ultimele 4 meciuri, și a adus primul gol in Liga 1 al lui Octavian Popescu, puștiul-minune al roș-albaștrilor. Totodata,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa, referitor la transferul lui Dennis Man la Parma, ca echipa sa mai are si alti jucatori care pot pleca in campionate puternice din Europa pe sume destul de bune. "In momentul in care un jucator care a fost…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, miercuri, ca atacantul Dennis Man va pleca la Parma pe 13 milioane de euro si ca nu se astepta la o suma atat de mica. "E exclusiv munca lui Giovani (n.r. - Becali). Anamaria Prodan primeste si ea bani, stand la plaja, la Miami. I-am zis stai acasa…