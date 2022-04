Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Bellantoni și-a ieșit din minți astazi la ferma pe care o are impreuna cu soțul ei! Vedeta de la Antena Stars a gasit mai mulți porci in casa, care i-au spart numeroase lucruri de valoare, pagube ce se ridica la cateva sute de euro. Iata cum s-a intamplat totul pas cu pas!

- Dupa ce i-a criticat ținutele in cadrul emisiunii ”Poliția Modei” de la Antena Stars, acum Oana Roman vine cu replica. Vedeta a ținut sa-i transmita cateva cuvinte dure creatorului de moda dupa ce a spus de aceasta ca nu are bun gust.

- Oana Roman a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește pe viitor sa apeleze la prima intervenție estetica in zona feței. Vedeta a slabit in ultima perioada destul de mult, asta dupa ce a apelat la anumite proceduri de remodelare corporala.

- Dupa ce a plecat de la Antena Stars, Cristi Brancu a inceput un nou proiect la Prima TV. Vedeta prezinta un show monden, iar acum au loc mai multe schimbari pe care el le-a anunțat in direct. Incepand cu luni, 28 martie, Cristi Brancu a anunțat ca emisiunea pe care o prezinta la Prima TV, „Exclusiv…

- Brigitte Pastrama și-a amintit de un eveniment mai puțin placut din viața ei. Soția lui Florin Pastrama a trecut prin clipe crancene in urma cu mai mulți ani, atunci cand a fost pacalita și a ramas fara suma de 210 lei.

- Oana Roman este foarte activa pe paginile de socializare și de foarte multe ori a fost ținta haterilor. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta susține ca a fost amenințata de un infractor periculos, cu opt ani de pușcarie și șapte dosare pentru tortura.