- Un proiect de lege, care introduce posibilitatea extinderii varstei de pensionare – in cazul femeilor – pana la 65 de ani, la cerere, a fost pus in dezbatere publica la Senat. In acest moment, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileste ca varsta standard de pensionare este…

- In perioada aprilie-decembrie 2018 se pot pensiona la limita de varsta femeile nascute incepand cu iunie 1957, la implinirea varstei standard de pensionare de 60 ani și 9 luni, care au un stagiu complet de cotizare de 30 ani și 9 luni sau un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Potrivit celor spuse…

- Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a declarat marti ca liberalii nu sunt de acord cu infiintarea unor comisii speciale parlamentare pentru Legea securitatii nationale si Codul administrativ si ca intentioneaza sa le conteste la Curtea Constitutionala dupa ce vor fi aprobate de

- Parlamentarii incompatibili in perioada 2007 – 2013 scapa de sancțiuni. Dupa ce Camera Deputaților a respins cererea de reexaminare a lui președintelui Klaus Iohannis, pe legea initiata de social-democratul Florin Iordache, dupa ce proiectul fusese declarat constitutional de judecatorii CCR, și Senatul…

- In dosar mai sunt cercetati un sef serviciu si un sef administratie adjunct din cadrul ANAF Ilfov. Comunicatul integral al DIICOT La data de 21.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus retinerea pentru o…

- In ziua de 8 martie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor…

