Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 25 noiembrie sesizarea liberalilor referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. PNL arata in…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri obiectia PNL legata de modificarea Legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Judecatorii Curtii vor discuta si sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Guvernului referitoare la modificarea legii 94/1992 privind organizarea…

- Federația Sindicatelor Silva saluta decizia Curții Constituționale a Romaniei de miercuri, 30 septembrie, prin care a admis obiecția de neconstituționalitate formulata de Președintele Romaniei și a constatat ca sunt neconstituționale prevederile art. I din Legea pentru modificarea Legii nr.165/2013…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist,…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 14 octombrie pronuntarea asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis privind modificarea Legii de infiintare a Institutului Roman pentru Drepturile Omului. La aceeasi data, judecatorii CCR vor discuta si obiectia sefului statului referitoarea la actul normativ…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii privind functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. Legea pentru modificarea Legii 31/2007 privind reorganizarea si functionarea AOSR stipuleaza ca, prin…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 30 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in…

- Curtea Constitutionala va discuta pe 24 septembrie sesizarea de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu modificarea legii privind infiintarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului, conform unui anunt al institutiei.Seful statului a sesizat vineri…