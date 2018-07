Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate joi sesizarea referitoare la articolul privind nerecunoasterea casatoriilor dintre persoane de acelasi sex.



Pe 7 iunie, CCR a decis sa repuna pe rol aceasta sesizare, stabilind termen pentru dezbatere data de 5 iulie.



Joi vor fi citate si partile implicate in acest caz.



Plenul CCR a luat in discutie pe 7 iunie un termen de control in dosarul privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 alin. (2) si (4) din Codul civil, la doua zile dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca statele…