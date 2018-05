Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 10 mai cererea de solutionare a conflictului intre autoritati determinat de refuzul presedintelui Romaniei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat vineri, pentru AGERPRES, oficiali…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit luni la Palatul Victoria, unde va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a decide eventuala sesizare a CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Luni dimineata, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca a realizat un draft al sesizarii catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, insa forma finala a acesteia va cuprinde si o parte din raportul…

- Premierul Viorica Dancila spune ca va aștepta decizia președintelui Klaus Iohannis in cazul cererii de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Amintim ca Iohannis a spus ca dupa Paște va da un raspuns la solicitarea formulata de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind indepartarea din funcție…

- „Nu am ezitat niciodata sa-mi asum responsabilitatea. Poate aceasta a fost și motivul pentru care președintele Liviu Dragnea, partidul m-au susținut pentru postul de prim-ministru. Vreau sa vad, in primul rand, ce va face președintele pentru a putea lua o decizie, insa ceea ce pot spune sigur e ca il…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. …

- Curtea Constituționala da un semnal extrem de interesant, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a devenit actorul decisiv in procesul de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. In motivarea la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor,…