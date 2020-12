Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, in ceea ce priveste impozitarea pensiilor de servicu ale magistratilor, ca "legiuitorul si-a depasit marja de apreciere in procesul de legiferare". Judecatorii constitutionali au publicat, joi, motivarea deciziei prin care au admis sesizarile…

- Judecatorii CCR au decis ca impozitarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile militarilor și ale magistraților, este neconstituționala. „In ziua de 15 decembrie 2020, Curtea Constituționala, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate…

- PNL ataca din nou Curtea Constitutionala, dupa ce judecatorii au decis ca mpozitarea pensiilor speciale cu 85% este neconstituționala. Decizia a fost luata in unanimitate, insa liberalii refuza sa recunoasca faptul ca legea era vadit neconstitutionala. PNL transmite un comunicat in care ataca nu…

