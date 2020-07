Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, miercuri, pentru 15 iulie, pronuntarea in cazul sesizarii PNL privind Legea pentru aprobarea OUG 37/2020 referitoare la acordarea unor facilitati pentru imprumuturile date de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.



In aprilie, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, anunta ca liberalii ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege de aprobare a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati celor care au credite, dupa ce actul normativ a fost modificat in Parlament.



"Am spus inca…