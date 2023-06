CCR a respins sesizarea AUR pe numirea lui Zgonea la ANCOM

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a respins, cu unamitate de voturi, ca neintemeiata, sesizarea formulata de catre liderul grupului deputatilor AUR Antonio Andrusceac cu privire la hotararea Parlamentului 21/2023 de a il numi pe Valeriu Zgonea presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Comisiile pentru tehnologia informatiilor ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil, luni, candidaturile lui Valeriu Zgonea si Mihai Eftimie pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Plenul Parlamentului urmeaza sa…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc marti de la ora 13:00, pentru a vota un nou presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Pentru conducerea ANCOM candideaza fostul social-democrat Valeriu Zgonea. Acesta a fost achitat, pe 11 februarie 2022, pentru trafic…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc marti de la ora 13.00, pentru a vota un nou presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Pentru conducerea ANCOM candideaza si fostul social-democrat Valeriu Zgonea. Acesta a fost achitat, pe 11 februarie 2022, pentru…

- "Eu nu mai sunt in politica de 8 ani. (...) Eu am fost intrebat, m-am analizat, am avut o discutie acasa si mi-am asumat aceasta responsabilitate. Cred ca competentele, aptitudinile mele - si stiti foarte bine ca si in Parlament am colaborat cu toate partidele politice - imi permit sa pot sa gasesc…

- Comisiile pentru tehnologia informatiilor ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil, luni, candidaturile lui Valeriu Zgonea si Mihai Eftimie pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), scrie News.ro. Un plen reunit…

- Fost președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea candideaza pentru funcția de președinte ANCOM, post deținut in trecut de Sorin Grindeanu. Salarizarea ajunge la aproape 10.000 de euro. Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti de la ora 13.00, pentru a vota un nou presedinte al Autoritatii…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti de la ora 13.00, pentru a vota un nou presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Pentru conducerea ANCOM candideaza si fostul social-democrat Valeriu Zgonea. Acesta a fost achitat, pe 11 februarie 2022, pentru…