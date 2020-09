Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala judeca, miercuri, contestația depusa de președintele Klaus Iohannis in legatura cu legea care interzice referirile la identitatea de gen in școli și universitați. Președintele a contestat la CCR modificarea legii educației, in sensul interzicerii in unitațile de invațamant a…

- Curtea Constitutionala ia in dezbatere miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea art. 7 din Legea Educatiei Nationale 1/2011, prin care se interzice in institutiile de invatamant referirea la identitatea de gen. Potrivit Administratiei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, marti, pentru 29 septembrie, pronuntarea pe sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales…

- Curtea Constitutionala a decis marti, 22 septembrie, sa conexeze cele doua sesizari - de la presedinte si de la Guvern - pe tema stabilirii datei alegerilor parlamentare, anunta CCR. Dupa conexare, cauza a fost amanata pentru data de 29 septembrie.Curtea Constitutionala a luat in discutie…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR in mai multe randuri. Alegerile legislative vor avea loc…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marți, amanarea dezbaterilor, pana la data de 30 septembrie, in cazul legii ce vizeaza impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%, anunța...

