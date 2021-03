Cazul Navalnîi: Rusia a identificat un poliţist drept suspect în ancheta privind scurgerea de informaţii Rusia a identificat un politist ca suspect in ancheta penala privind scurgerea de informatii care ar fi putut fi utilizate pentru identificarea presupusilor autori ai otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in prezent in detentie, a relatat luni cotidianul Kommersant, citat de Reuters.



Navalnii, cunoscut pentru anchetele sale anticoruptie ce vizau elita politica rusa, s-a simtit rau pe 20 august anul trecut, in timp ce se intorcea cu o cursa aviatica din orasul siberian Tomsk spre Moscova si a fost internat de urgenta la Omsk, un alt oras din Siberia, inainte de a fi evacuat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

