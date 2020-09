Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii a fost otravit in Rusia cu Novichok, aceeași substanța folosita in cazul altor disidenți anti-Putin, arata testele realizate in Germania, potrivit unui comunicat al purtatorului de cuvant al Guvernului federal German, Steffen Seibert. Germania cere explicații oficiale Rusiei…

- Un jurnalist si activist critic la adresa Kremlinului a fost ranit grav intr-un atac care a avut loc duminica, chiar in fața casei sale din Moscova, informeaza postul de radio Eho Moskvi, preluat de dpa și citat de Agerpres. Iegor Jukov, în vârsta de 22 de ani, a fost dus la…

- Iegor Jukov, 22 de ani, a fost dus la spital, cu taieturi in zona fetei si cu posibile leziuni cerebrale, dupa ce doi barbati necunoscuti l-ar fi atacat duminica in fata apartamentului sau, a informat luni postul de radio Eho Moskvi, potrivit Agerpres. Jukov, un cunoscut blogger din Rusia, a lucrat…

- Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei care ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters si AFP. Masurile respective,…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Nadir Salifov (47 de ani), liderul mafiei din Azerbaidjan, dar cu operațiuni in principal in capitala Rusiei, Moscova, a fost impușcat in cap chiar de persoana cu care lua masa in restaurant, conform Stirileprotv.ro. Salifov era recunoscut ca fiind unul dintre cei mai bogați gangsteri din…

- UPDATE Alexander Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat situația din interiorul și din jurul Belarusului în timpul unei convorbiri telefonice, relateaza Interfax, scrie Reuters.Președintele Belarusului, Alexader Lukașenko, a zis sâmbata ca vrea sa discute cu omologul…