Caz straniu în Zurich: Un tramvai a plimbat 6 ore un pasager mort, fără să observe cineva Un barbat de 64 de ani din Zurich, care a facut atac de cord in tramvaiul cu care mergea la serviciu, s-a mai „plimbat” cu tramvaiul timp de aproape șase ore dupa deces, in cel mai mare oraș din Elveția, fara ca vreunul din miile de calatori sa observe ca acesta nu mai era in viața, potrivit The Independent. Barbatul, croitor de profesie, s-a urcat in tramvai la ora 06.21 dimineața. El locuia intr-o suburbie a orașului Zurich. S-a așezat pe scaun pentru o calatorie de 20 de minute pana in centrul orașului, unde mergea la casa de moda la care era angajat. Pentru ca nu a ajuns la munca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

