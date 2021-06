Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in Argeș. O fata de 13 ani este internata in stare grava dupa ce a fost batuta chiar de tatal sau. De același tratatment a avut parte și mama fetei. Femeia are o mana rupta și mai multe rani la cap.

- Un barbat din orasul Mioveni a fost retinut de politisti dupa ce si-a agresat fiica in varsta de 13 ani si sotia, ambele victime fiind internate la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, potrivit Agerpres. "In urma unei sesizari venite de la o unitate medicala, politistii din (...) Mioveni au…

- In urma cu cateva minute un angajat al Uzinei Dacia din Mioveni a fost gasit decedat in unitate. Este vorba despre un barbat de 51 de ani, din Pitești. La fața locului s-au deplasat polițiști și un procuror. In cauza a fost deschis dosar penal și se fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența a emis Hotararea nr.19 din 26.03.2021. Se impun, astfel, noi restricții ca urmare a depașirii pragului de incidența a imbolnavirilor cu virusul SarsCov 2,de 3/1000 de locuitori in Pitești și mai multe localitați din județul Argeș. Iata despre ce restricții…

- Momente de cumpana in familia lui Nelu Ploieșteanu. Lautarul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, iar soția lui a ajuns și ea la spital.

- Situație grava in Prahova, unde doi soți au murit dupa ce s-au vaccinat anticoroanvirus. Doi soti din Prahova au murit la cateva zile dupa ce s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. Ei au avut simptome de COVID-19 inainte de imunizare, insa au crezut ca sunt raciti si au luat tratament…

- Inna Sirbu, soția deputatului platformei „Pentru Moldova”, Sergiu Sirbu, vine cu un mesaj dupa ce in presa a aparut informația privind internarea parlamentarului in stare grava la spital in urma complicațiilor provocate de COVID-19. „Prieteni, soțul meu are COVID-19 și a fost internat in Secția de Terapie…