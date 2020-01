Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de locuitori ai satului Costești s-au adunat in fața Inspectoratului de Poliție de la Ialoveni, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de felul in care au reacționat oamenii legii in cazul tanarului omorat in bataie, in noaptea de Revelion.

- Principalul suspect este un barbat de 40 de ani, din localitatea Perieni, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, informeaza adevarul.ro. Acesta este acuzat de viol, lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata. Pe numele sau a fost emisa o ordonanta…

- Politistul din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui arestat intr-un dosar instrumentat de DIICOT are in antecedente doua condamnari primite in ultimii ani: una pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, alta pentru ultraj contra bunelor moravuri.

- Ofiterii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Vaslui, sub coordonarea procurorului specializat din cadrul DIICOT- Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat trei perchezitii la sediul unui post de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, la…

- Miercuri, 6 noiembrie a.c. ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vaslui, sub coordonarea procurorului specializat din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul…

- Un polițist din Vaslui a fost reținut dupa ce a luat mita 200 de lei sa nu amendeze o firma. Mai mult, el e banuit și ca a luat ilegal date dintr-un calculator, pe care apoi le-a folosit pentru șantaj, scrie Mediafax.Ofițerii Direcției Anticorupție Vaslui au facut miercuri trei percheziții…

- Miercuri, 6 noiembrie a.c. ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Vaslui, sub coordonarea procurorului specializat din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Biroul Teritorial Vaslui,…

- Un copil de 14 ani a fost prins dupa ce a furat poșeta unei femei, in Galați. Minorul era eliberat sub control judiciar tot pentru un furt și a fost imobilizat de un jandarm aflat in timpul liber. Jandarmul a auzit strigatele de ajutor ale unei femei, in zona Teatrului Dramatic din Galati, și a vazut…