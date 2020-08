Stiri pe aceeasi tema

- In urma sesizarii facute de profesorul Silviu Gurlui, care a descoperit o multime de pesti morti in Bahlui si substante negre care pluteau in apa, reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad au facut analize si au ajuns la concluzia ca "mortalitatea piscicola de la confluenta raului Bahlui…

- Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Iasi a intervenit in cursul zilelor de 31 Iulie și 1 August 2020 pentru a preleva probe de apa in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice, pentru a descoperi cauzele mortalitații piscicole de la confluența cursului…

- Aseara, o furtuna puternica, insotita de o ploaie cu grindina a lovit in Dolhasca, județul Suceava. Bucațile mari de gheața au facut prapad in gospodariile oamenilor. The post Fenomen meteo extrem in Romania: grindina uriașa a ciuruit casele oamenilor. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Inundațiile din ultima perioada ne-au dat de ințeles ca nu e destul sa dam vina pe natura și sa acceptam cu stoicism ca an de an apele umflate sa ne inunde gospodariile și sa ne strice recolta. Trebuie sa prevenim inundațiile. Ințelegand acest lucru un echipaj format din 1 ofițer și 10 subofițeri din…

- Ion Calinoiu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si ex-director al Sistemului de Gospodarire al Apelor (SGA) Gorj, in prezent pensionar, este angajat din aceasta saptamana in functia de sef al Biroului Regionalizare din cadrul Aparegio, operatorul de apa si canalizare din judetul Gorj.