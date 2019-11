Câţi români s-au uitat la dezbaterile televizate organizate de Dăncilă şi Iohannis, cifre dramatice Seara confuntarilor cu ziariștii, organizate separat de cei doi candidați in alegerile prezidențiale, arata mai degraba o lipsa de interes major a romanilor fața de duelul Dancila-Iohannis, explicabil prin absența unei dezbateri "unu la unu" intre cei doi. Aproape doua milioane de persoane(1.997.000) este audența medie pe minut, la nivel național, pe tronsonul 18.00-21.30, una modesta fața de așteptarile staffului liberal, care susținea ca doar la dezbaterea lui Iohannis vor asista șapte milioane de romani. Practic, mai puțin de un sfert dintre cei aflați la televizor in intervalul amintit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

