Stiri pe aceeasi tema

- Octavia Geamanu a fost concediata de Antena 1, postul cu care și-a asociat imaginea in ultimii 18 ani. In urma cu noua luni, prezentatoarea a fost scoasa din echipa Observator și inlocuita nejustificat, conform celor spune de ea. Pe postul sau, la pupitrul jurnalului de weekend a venit Irina Ursu. Considerandu-se…

- Pasha Parfeni, cu melodia „Soarele si Luna", va reprezenta Republica Moldova la editia din acest an a Eurovision Song Contest, care va avea loc in mai la Liverpool. Melodia a fost apreciata atat de juriu, cat si de telespectatori, potrivit presei de la Chisinau. Pasha Parfeni a fost urmat in clasament…

- Multe mașini iși incep viața intr-o țara anume pentru ca mai apoi sa se muta in alta la un moment dat in ciclul lor de viața. Acest lucru este valabil mai ales cand vorbim despre mașinile din Europa de Vest, care ajung ulterior sa reprezinte o mare parte a pieței de vehicule second-hand din Europa […]

- Douasprezece tari cer Uniunii Europene sa impiedice prin instrumente comerciale ocolirea sanctiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei, transmite marti agentia Reuters.Belgia, Cehia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Romania si Spania au redactat un document…

- Cele mai recente previziuni economice ale Comisiei Europene indica o creștere economica de 0,1% in ultimul trimestru din 2022, scrie site-ul de știri europene Politico . In luna noiembrie a anului trecut, UE anticipa ca va inregistra doua trimestre consecutive de creștere economica negativa – practic…

- Alerta alimentara intr-un hipermarket din Romania. Ciocolata care poate contine bucati de metal a fost retrasa de la comercializare. Doua loturi de figurine de ciocolata cu lapte au fost retrase din hipermarketurile Cora intrucat ar putea contine bucati de metal, clientii care le-au cumparat fiind…

- Se dau lupte grele la Consiliul JAI dupa ce Austra și-a anuțat decizia de a bloca accesul Romaniei și Bulgariei in Schengen. Un jurnalist acreditat la JAI susține ca Germania și Luxemburg amenința Austria cu blocarea accesului Croației in Schengen in cazul in care austriecii vor bloca Romania și…