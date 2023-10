Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a rabufnit din nou pe rețelele sociale, acolo unde este, de ceva ani, extrem de activa. De aceasta data, fiica lui Petre Roman a vorbit despre un subiect foarte sensibil, care este de mare actualitate: prețurile ridicate din țara. Iata cați bani caștiga vedeta lunar și cum reușește sa se…

- Oana Roman este una dintre vedetele de la noi care se bucura de succes in mediul online. Fiica lui Petre Roman obișnuiește sa impartașeasca des cu fanii care o urmaresc pe rețelele de socializare gandurile și parerile ei. De curand, Oana Roman a dezvaluit de ce alege sa nu mai dea banii pe haine scumpe…

- Oana Roman a plecat impreuna cu fiica ei cateva zile in vacanța, in Cannes, insa deja se confrunta cu primele situații neplacute. Fiica lui Petre Roman a povestit ce a pațit cand se afla la plaja.Ca in fiecare an, Oana Roman pleaca pentru cateva zile in vacanța, la Cannes, acolo unde are mai multe prietene.…

- Selly și Oana Roman au ajuns la un conflict in mediul online, dupa ce vlogger=ul și-a spus parerea cu privire la tanarul care a ucis 2 persoane, dupa ce a condus sub influența substanțelor interzise.

- In ultimele luni de zile, problemele s-au ținut lanț de Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman. Dupa dificultațile cu care s-a confruntat pe plan emoțional și tranziția la care a trebuit sa o adapteze pe fiica sa, Isabela, vedeta a mai trecut printr-un hop: a fost furata. Foto Probleme in lanț…

- Oana Roman a rabufnit dupa ce a fost acuzata ca și-a abandonat mama la azil. Mioara Roman, in varsta de 83 de ani, are mai multe probleme de sanatate și sta intr-un centru, unde primește ingrijirile medicale de care are nevoie.Problemele de sanatate ale Mioarei Roman s-au agravat in timp, astfel ca…

- Cand nimeni nu se aștepta, Oana Roman a facut noi dezvaluiri despre relația cu Marius Elisei, tatal fiicei sale, Isabela. Fiica lui Petre Roman a sugerat ca nu renunța la ideea unei impacari cu fostul sau partener de viața, de care a mai fost divorțata in trecut. Foto Ce a dezvaluit Oana Roman despre…

- Oana Roman a reacționat, de curand, la atacurile surorii ei, Catinca. Fiica lui Petre Roman a ținut sa clarifice situația și sa ii faca pe oameni sa ințeleaga care e adevarul, menționand totodata ca iși dorește sa nu se mai vorbeasca despre ea, pentru ca are nevoie de liniște pentru a-și vedea in continuare…