- Zeci de angajati ai Casei Judetene de Pensii (CJP) Buzau au organizat luni un nou protest in curtea institutiei, amenintand cu greva de avertisment in situatia in care pana miercuri solicitarile sindicatelor nu vor fi luate in calcul de catre Guvern. Salariatii au declansat un nou „protest spontan”…

- Dumitru Costin, presedinte Blocului National Sindical a transmis miercuri, despre proiectului de Lege adoptat de Guvern privind reforma sistemului public de pensii, ca ii sanctioneaza pe salariatii activi si ca vor sesiza Comisia Europeana asupra incertitudinilor pe care le aduce aceasta lege, potrivit…

- Fondurile de pensii private din Romania sunt, dupa banci, cei mai importanți actori din sectorul financiar, iar banii administrați de aceste fonduri reprezinta al doilea cel mai important activ financiar al populatiei dupa depozitele bancare, a declarat marți Mugur Isarescu, guvernatorul BNR.

- Petrolul brut este recunoscut drept materia prima numarul 1 in lume, avand in vedere numarul impresionant de intrebuințari. Este folosit pentru a produce combustibili lichizi, utilizați in diferite mijloace de transport, dar și pentru producția de materialele sintetice, asfalt și multe altele. In…

- Cinci fonduri de pensii private Pilon II au 350 mil. lei blocati la Banca Internationala de Investitii, controlata de Rusia, potrivit zf.ro. Banca a ratat rambursarea a doua imprumuturi, pe 7 si 19 octombrie. Fondurile: „Am apelat la avocati“.

- Cu un randament mediu de 18% din septembrie 2022 la septembrie 2023, cele sapte fonduri de pensii private Pilon II sunt acum cu mult peste rata inflatiei de 8,8% din aceasta perioada pe fondul aprecierii actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti, noteaza zf

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, la care 8 milioane de salariati romani sunt participanti prin viramentul a 3,75% din salariul brut lunar, au ajuns la active de 114,6 mld. lei in august 2023, arata cele mai recente date ale ASF, potrivit www