- Lista anuala a miliardarilor lumii intocmita de Forbes include un numar record de 2.755 de miliardari, fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, ocupand primul loc pentru al patrulea an consecutiv, relateaza Reuters. Miliardarii din acest an valoreaza in total 13,1 trilioane de dolari, in creștere…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a raspuns criticilor privind averea sa uriașa formulate de senatorul american Bernie Sanders, afirmand ca iși va folosi banii pentru a ajuta umanitatea. „Acumulez resurse pentru a ajuta sa facem viața multiplanetara și sa extindem lumina conștiinței catre stele„, a…

- Averea lui Donald Trump s-a redus in perioada in care a fost președintele Statelor Unite ale Americii cu 700 de milioane de dolari. Potrivit Bloomberg, e vorba de o reducere de la 3 miliarde la 2,3 miliarde de dolari pe parcursul a 4 ani.

- Elon Musk a pierdut și a doua poziție in clasamentul celor mai bogați oameni din lume. Averea fondatorului Tesla a inregistrat in aceasta saptamana pierderi de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, ceea ce l-a adus pe locul trei in clasamentului Forbes al miliardarilor, informeaza Mediafax . Pierderile…

- Pandemia de COVID-19 nu l-a afectat pe Ion Tiriac. Omul de afaceri Ion Tiriac si-a marit averea cu 300 de milioane de dolari in 2020 si a urcat 38 de pozitii in clasamentul miliardarilor din lume. Tiric ocupa locul 2.238 in topul celor mai bogati oameni de pe planeta, conform dateleor…

Peste 200 de noi miliardari din China au aparut in ultimul an, pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, conform unui studiu realizat de Hurun Global Rich List citat de Business Standard . Practic, numarul miliardarilor…

- Compania a obtinut fondurile la 419,99 dolari pe actiune, au spus persoanele, cu numai 1 cent sub pretul de 420 de dolari la care Elon Musk a declarat in 2018 ca ”a asigurat finantarea” pentru a retrage Tesla de la bursa. Aceasta noua runda de finantare reprezinta un salt de circa 60% pentru evaluarea…