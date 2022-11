Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Varga, 51 de ani, patronul celor de la CFR Cluj, a facut dezvaluiri tulburatoare despre atacul vascular cerebral pe care l-a suferit in urma cu cateva luni. Nelu Varga spune ca a fost nevoit sa iși schimbe drastic stilul de viața, pentru a se asigura ca evita o tragedie. Nelu Varga: „Toata problema…

- Ștefan Gadola, unul dintre finanțatorii campioanei Romaniei, CFR Cluj, a vorbit, in direct la emisiunea GSP Live, moderata de jurnalistul Alberto Boțoghina, despre partida pe care o vor disputa diseara, de la ora 19:45, impotriva campioanei din Kosovo, FC Ballkani, in runda cu numarul 6 a fazei grupelor…

- Cu ocazia intreruperii Ligii 1, CFR Cluj a disputat un amical in compania echipei de Liga a 3-a CSM Satu-Mare, caștigat de elevii lui Dan Petrescu cu scorul de 5-0. CFR a jucat luni seara un meci de verificare contra celor de la Satu-Mare. Cu Dan Petrescu la prima partida pe banca dupa scandalul cu…

- Fostul fotbalist Marcel Pușcaș a dezvaluit ca la CFR Cluj este un jucator care e platit cu 12.000 de euro pe luna, dar care n-a jucat niciun minut in 4 ani.Patronul echipei, Neluțu Varga, a spus ca jucatorii sai au salarii mari, iar despre Dan Petrescu a spus ca nu și-a caștigat salariul. ”Nu vreau…

- Marius Șumudica (51 de ani) il sfatuiește pe Dan Petrescu (54 de ani) sa nu renunțe la clauza de reziliere stipulata in contractul cu CFR Cluj. Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, l-a criticat dur pe Dan Petrescu și a pornit negocierile cu inlocuitorul Cosmin Contra. „Bursucul” nu ia in calcul…

- CFR Cluj vrea sa-l inlocuiasca pe Dan Petrescu (54 de ani) de pe banca tehnica, iar in ultimele ore a fost aspru criticat de patronul Nelu Varga pentru ultimele rezultate. Totuși, Florin Raducioiu sare in apararea antrenorului și critica atitudinea finanțatorului „feroviarilor”. Florin Raducioiu considera…

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a decis sa-i rasplateasca pe jucatorii lui Dan Petrescu pentru accederea in grupele Conference League. Dupa 0-0 in Slovenia, CFR și-a adjudecat calificarea in grupele Conference, 1-0 cu Maribor in Gruia. Chiar daca a ratat și in acest an grupele Champions League…

- Dupa șase ani de la inceperea cercetarilor, a inceput și procesul in care Arpad Paszkany, Iuliu Mureșan și soții Timofte, patronii Transilvania Construcții SA, sunt cercetați pentru constituire a unui grup infracțional organizat, scrie bzc.ro.Paszkany Arpad a fost chemat la audieri la DIICOT Cluj, joi,…