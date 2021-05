Câți ani are actorul George Clooney Actorul, regizorul si producatorul, George (Timothy) Clooney, s-a nascut la 6 mai 1961, in Lexington, Kentucky. Faceți dumneavoastra socoteala cați ani implinește șarmantul actor… Clooney și-a petrecut cea mai mare parte a copilariei si adolescentei in Ohio si Kentucky si a absolvit Augusta High School. A facut baschet si baseball. A studiat la Universitatea Northern Kentucky si actoria la The Beverly Hills Playhouse. Dupa ce varul sau, Miguel Ferrer, l-a distribuit cu un rol mic intr-un lungmetraj, Clooney s-a decis sa urmeze actoria. Primul sau rol major, “Ace”, a fost in sitcom-ul “E/R” (1984),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Pfeiffer, la 63 de ani. Momentele cand ne-a cucerit cu frumusețea ei! Chiar și la 63 de ani, Michelle Pfeiffer este o femeie extrem de frumoasa. Fara filtre și alte artificii pe care femeile le folosesc in zilele noastre pentru a arata mai bine. La fel a fost mereu, actrița bucurandu-se de…

- Nomadland a fost desemnat cel mai bun film la gala premiilor Oscar, care s-a desfașurat luni dimineața, in Los Angeles. Pelicula in regia lui Chloe Zhao a obținut in total trei trofee. Academia americana de Film a ales anul acesta sa incalce tradiția și sa anunțe caștigatorul celui mai bun film inainte…

- Nomadland a fost marele caștigator al premiilor BAFTA, acordate de Academia Britanica de film. Pelicula a caștigat patru trofee, inclusiv cel mai ravnit - cel pentru cel mai bun film. Premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar, categorie la care a fost nominalizat in premiera și un film romanesc -…

- Un tablou realizat de artistul Banksy ce infatiseaza un baietel care alege sa se joace cu o papusa-infirmiera supererou in locul unor figurine reprezentandu-i pe Batman si Spiderman a fost vandut marti cu peste 20 de milioane de dolari, stabilind un record la licitatie pentru evazivul artist stradal…

- Filmul de animatie "Raya and the Last Dragon", produs de studioul Disney, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul din America de Nord pentru al treilea weekend consecutiv, cu incasari de 5,15 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore,…

- Actorul american Yaphet Kotto, cunoscut ca primul personaj negativ dintr-un film "James Bond" si pentru rolul din "Alien", a murit la virsta de 81 de ani, scrie Variety. Actorul era "o legenda", a scris luni pe Facebook sotia sa Sinahon Thessa, asigurind: "ai jucat roluri negative in unele filme, dar…

- Un remake al filmului clasic ''The Wizard of Oz'', una dintre cele mai indragite pelicule din toate timpurile, este in pregatire la Hollywood, informeaza Reuters. New Line Cinema, un studio al Warner Bros detinut de AT&T, a anuntat marti ca lucreaza la o noua versiune a povestii lui Dorothy…