Câteva explicații pentru fanii fotbalului care se vor uita la meciul de rugby România-Africa de Sud Azi e zi de meci! Stejarii vor intalni Africa de Sud la Cupa Mondiala de rugby, un meci gala pentru selecționata noastra. Probabil ca mulți se vor aștepta la o diferența mare de scor! In cazul in care se va intampla așa, nu va fi vorba de vreo umilința, cum probabil o sa scrie presa atotștiutoare de orice, mai puțin de rugby, ci de respect. In 2001, cand Anglia ne-a invins cu 134-0 pe ”Twickenham”, britanicii au spus ca nu puteau pune piciorul pe frana atunci cand diferenta se tot marea. „Ar fi fost o lipsa de respect fata de romani”, au declarat ei. Iar aceasta este atitudinea marilor națiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei intalneste duminica, in cel de-al doilea meci pe care il disputa la Cupa Mondiala, Africa de Sud, campioana mondiala en-titre. Partida, programata la ora 16:00 pe Stadionul Matmut Atlantique din Bordeaux, are o semnificatie aparte pentru Taylor Gontineac.Mama lui Gontineac…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa cu un categoric 82-8 (33-8) de reprezentativa Irlandei, sambata, in meciul de debut de la CM 2023 care are loc in Franta, in Grupa B, in partida care a avut loc la Bordeaux. Echipa naționala de rugby a Romaniei a inceput in forța partida cu Irlanda de ...…

- ​Selecționata de rugby a Romaniei joaca sambata primul meci din cadrul Grupei B de la Campionatul Mondial din Franța și infrunta Irlanda pe stadionul Matmut Atlantique din Bordeaux, de la ora 16:30. Partida va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 și Orange Sport, dar și LiveScore pe HotNews.ro.

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franța. In primul meci al Grupei B, Stejarii vor intalni Irlanda, actualul lider mondial și caștigatoarea Turneului celor 6 Națiuni. Partida are loc la Bordeaux, pe Stade de Bordeaux, de la ora 16:30.…

- Selectionerul Eugen Apjok a anuntat, in cursul zilei de joi, echipa de start pe care se va baza la meciul cu Irlanda, partida de debut a „Stejarilor” de la Cupa Mondiala de Rugby 2023, competiție gazduita de Franța.

- FCSB a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Poli Iași, din etapa a 6-a din SuperLiga. Partida se va juca pe Arena Naționala. FCSB - Poli Iași are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, prima Sport 1 și Digi Sport 1 FCSB revine pe Arena Naționala,…

- De la numirea sa ca antrenor al echipei Australiei, fostul selectioner al Angliei, Eddie Jones, inca nu a castigat niciun meci. Iar sanctiunile au venit. Joi, el a dezvaluit cei 33 de jucatori selectionati pentru Cupa Mondiala din Franta (8 septembrie - 28 octombrie). Cu doua absente notabile: Michael…